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«خدني في شقتين».. جيهان جعفر تكشف تفاصيل جديدة عن لقائها الحميمي بعبدالله رشدي

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عبدالله رشدي
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الإثنين، 29-08-2022 11:38 ص


كشفت العراقية جيهان صادق جعفر، التي اتهمت الداعية عبد الله رشدي باغتصابها، إنها عراقية كردية، وإنها مطلقة من رجل مصري.

وزعمت أنها تعرفت على الشيخ عبد الله رشدي، قبل أشهر من خلال استشارة دينية عبر برنامج الماسينجر على فيسبوك، موضحة أن حالة من الإعجاب قد طغت على العلاقة.

وأوضحت أن رشدي طلب منها ترك بلغاريا، حيث تقيم، والقدوم إلى مصر، عارضاً عليها الزواج رسميا، مؤكدة على وجود أدلة حول كلامها، حيث إن أحاديثهما موثقة ومسجلة بالكامل، وهناك محادثات تكشف طبيعة العلاقة، وفق "العربية نت".

وأكملت أنه أقنعها بكلامه، فغادرت بلغاريا متجهة للقاهرة، وصلت يوم 7 أغسطس الجاري، لافتة إلى أن لقاءاتهما كانت تتم في شقتين واحدة بمدينة العبور، وأخرى في إحدى المدن الجديدة شرق القاهرة، مضيفة أنهما جلسا معا للاتفاق على تحرير عقد زواج رسمي.

وتابعت:" فوجئت بعبد الله يتصل هاتفيا بشخصين ويطلب منهما الشهادة على الزواج عبر الهاتف"، مبينة أنها لم تصدق ما تسمع، وطلبت منه عدم ملامستها حتى يتم توثيق الزواج، لكنه لم ينتظر وهتك عرضها.
 

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