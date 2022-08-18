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خبر غير سار للمصريين في الكويت.. إنهاء عمل جميع العاملين الوافدين في هذه الجهات

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مصريين في الكويت
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الخميس، 18-08-2022 12:00 م

في خبر غير سار من شأنه أن يدفع بالعديد من المصريين والوافدين بشكل عام إلى مغادرة الكويت، أعلنت وزيرة البلدية د. رنا الفارس، خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية.
وأوضحت- حسب القبس- أن المرحلة الأولى ستكون بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33 بالمئة فى 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار إعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

ودعت الفارس فى خطاب وجهته إلى مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، إلى تزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع.

واستثنت الفارس الفئات التالية:

• الموظف غير الكويتي لأم كويتية

• أبناء دول مجلس التعاون الخليجي

• غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميين بصورة غير قانونية

• موظفي الخدمات

• 50 بالمئة من موظفي إدارة الجنائز

وشددت الفارس على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات. 

 

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