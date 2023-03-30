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خالد يوسف يرد على انتقادات اختياره رانيا التومي: اختبرتها الأول.. مغرية ومثيرة

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رانيا التومي
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الخميس، 30-03-2023 11:16 ص

 

رد المخرج خالد يوسف، على الاتهامات التي وجهت له بشأن مجاملة الفنانة التونسية رانيا التومي، باختيارها في مسلسله الرمضانية "سره الباتع".

 

وقال خالد يوسف في تصريحات للإذاعة التونسية: "اختيار الفنانة رانيا التومي لم يكن لمقومات الجمال فقط لكن تم إجراء اختبار كاميرا لها وكانت هايلة جدًّا".

 

وأضاف: "رانيا التومي لو مش بتعرف تمثل ما كنتش جبتها، والدور اللي بتقوم به كان يتطلب بنت من أصول فرنسية وتتميز بوجه جميل وجسم مغري جدًّا مبعوثة من عصابة دولية من أجل سرقة الآثار".

 

شخصية مغرية

وتابع: "رانيا التومي تقوم بتجسيد دور فتاة تابعة لعصابة دولية تقوم بإغراء شخص ولهذا تم التصوير بزوايا تظهر بها مغرية وفاتنة".

 

 

ملابس رانيا التومي

ولفت: "الناس اللي بتتكلم عن لبسها بقول لهم هي ليس لها دخل باللبس والدور مواصفاته كدا، ولازم كانت تلبس لبس مناسب للشخصية، لازم تظهر مغرية وعلى فكرة أخدت مشاهد من المسلسل وعملت فوتوشوب ولعبت بالصورة علشان يكونوا تريند على السوشيال ميديا".

 

وانتقد الجمهور اختيار المخرج الكبير خالد يوسف وإعطائها دور بهذه المساحة برغم كونها وجهًا جديدًا وليست لها أي خبرة في التمثيل.

 

وكانت الكدرات التي تعمد المخرج المعروف التركيز عليها والتي تظهر مفاتن الممثلة الصاعدة محل جدل كبير بين رواد السوشيال ميديا فقابلوها بالعديد من التعليقات الساخرة حيث نشر أحدهم: "الحلقة الأخيرة: مش هتصدق لقيت كنز السلطان فين، في الحتة الوحيدة اللي ما دورتش فيها" مع لقطات للفنانة من حلقات المسلسل.

 

 

ووجه الكثير من النقد كذلك لسر تحدث الفنانة رانيا التومي باللغة الفرنسية في حين أن الجنود الفرنسيين يتكلمون بالمصري العامي فقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الغريب إن نص دورها في المسلسل لحد دلوقتِ بتتكلم فرنساوي (لبلب ما شاء الله) في مسلسل المخرج مطلع فيه نابليون وقواده وجنوده بيردحوا بالعامية المصرية؟!

عندي إحساس إن الإجابة عن السؤال دا هي اللي هتطلع سره الباتع في الآخر!!"

 

 

 

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