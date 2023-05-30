حورية فرغلي تصدم نزار الفارس وتنفي خطبتهما

كذبت الفنانة حورية فرغلي ما جاء على لسان المذيع العراقي نزار الفارس، بشأن احتفالهما بخطوبتهما، قبل ساعات، مؤكدة أن الأمر لم يكن أكثر من استضافته في بيتها لتصوير حلقة معها يعرضها في برنامجه.



وقالت المذيعة ريهام سعيد عبر برنامج "صبايا الشمس" المعروض على قناة الشمس: ذيعنا خبر قلنا لطيف جدا إن أي حاجة حلوة تحصل لحورية فرغلي هنبسط بيها، بحبها على المستوى الشخصي ومرت بأيام كتير مش لطيفة، ذيعنا خبر خطوبتها وكان فيه صور وفيديو من نزار نفسه، وأكد للإعداد وقال حقيقي إن شاء الله وربنا يتمم بخير".

ونفت حورية في مداخلة هاتفية للبرنامج الأمر، وقالت "أنا بجد مش فاهمة بقيت أخاف، بيكلموني من أسبوع وأستاذ نزار عايز يجي ويعمل لقاء، اتفقنا على يوم الأحد امبارح، وكان أول مرة أشوفه امبارح، فتحت بيتي والمصورين موجودين بتوع الصوت والإضاءة، وناس كتير وأنا في بيتي قاعدة مع مامتي والكلب بتاعي، وأول ما دخل اقعد يصور جت أغنية ماجد المهندس وعشان عراقي قلت آه طبعا بحبه، قالي تحبي ترقصي على الأغنية ورقصنا والناس كلها قدامي عشان مكسفهوش بجامله، وبرحب بيه لقيت من ساعة ما دخل بيتي بيصور بيتي من ورايا والسيلفي ده من قبل اللقاء وقلت اسيبه براحته".

وأضافت "أنا مش متخيلة متخطبتش لنزار ولا أي راجل في الدنيا، وهرفع عليه قضية هو خطبني امتى ليه هو شاف أبويا وأمي وأخويا، خطبني من مين، الفيديو اللي فيه كلام سي السيد كان هزار، زعلانة وعمري ما هعمل أي لقاء مع أي صحفي معرفهوش، فتحتلك بيتي ورحبت بيك وكنت تعبانة وعملت اللقاء تعمل فيا كده ليه، وتخلي كل الناس تكلم ابويا واخويا وتسألهم هي اتجوزت ولا لأ".

وتابعت حورية فرغلي "ممكن يكون فال حلو بس أنا أول مرة أشوفه امبارح، اول مرة في حياتي أقابله، ليه من ورايا تقول خبر، عايز تعمل بروباجندا وانا واحدة من ضحاياك، افرض اني متجوزة في السر افرض تعملي مشكلة، ندمانة اني عملت اللقاء ده معاه".