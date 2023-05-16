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ياسمين الخطيب: : مستعدة اتزوج عشرة في وقت واحد"

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ياسمين الخطيب
الثلاثاء، 16-05-2023 08:42 ص

 

كشف الإعلامى العراقى نزار الفارس عن برومو حلقة برنامجه والذى يستضيف فيه الفنانة والاعلامية ياسمين الخطيب والتى ةطلقت فيه عديد من القذائف.

وكشفت ياسمين الخطيب عن أنها يمكن أن تتزوج عشرة رجال فى وقت واحد فى حالة أن يسمح الشرع بذلك.

كما تحدثت ياسمين الخطيب عن علاقاتها العاطفية ومرورها بأزمة نفسية بسبب ذلك قائلة تعرضت إلى اكتئاب شديد نتيجة ذلك وكنت انتحر وهنا تدخل نزار قائلا ولكن الانتحار يدخلك النار لترد ياسمين مستنكرة ذلك قائلة ومن قال ادن المنتحر يدخل النار ولا يدخل الجنة.

وكشفت ياسمين الخطيب أيضا عن تعرضها للضرب المسرح من قبل ازواجها وقالت إنها لا تسمع لنصائح رضوى الشربينى وياسمين عز ولو أجبرت على ذلك هتقطع ودنها حتى لا تستمع لهما.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدمت ايضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".
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