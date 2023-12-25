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حورية فرغلي: "بقى عندي 46 سنة ونفسي اتجوز.. محدش بيسأل عني وتليفوني مش بيرن"

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حورية فرغلي
الإثنين، 25-12-2023 01:09 م

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن حزنها لكونها تشعر بالوحدة بشكل دائم، فلا يوجد لديها أصدقاء، ولم تتزوج حتى الآن على الرغم من تخطيها ال 40، ولا يوجد في حياتها أي شيء يحقق السعادة- بحسب ما صرحت.
ونشرت فرغلي فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، تحدثت خلاله عن المعاناة التي تعيشها، وقالت: " إيه اللي الناس بتحسدني عليه، أنا قاعدة لوحدي، عندي كلب، ومعنديش صحاب، وتليفوني مبيرنش، بقرأ طول الوقت، عالآيباد طول الوقت، بنزل ألف التراك كل يوم، مبعملش أي حاجة ف حياتي"
وأضافت: "مامي بتجيلي بتزورني، وبروحلها أزورها، بروح لبابي، أخويا كنت قاعدة معاه في السليمانية، بس هو طيار أصلًا دايما مش موجود ومسافر، رانيا صاحبتي جدا بس مبنشوفش بعض كتير لأنها في 6 أكتوبر وأنا هنا."
وتابعت: " أنا مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة ونفسي معيشش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي، فأنا مش عارفة هما حاسدني على إيه بالظبط."
يذكر أن الفنانة حورية فرغلي تعرضت لحادث تسبب في كسر أنفها، حيث وقعت من على ظهر الخيل أثناء اشتراكها في مسابقة للفروسية، مما أدى إلى إصابتها بكسر في الأنف، وخضعت لـ 4 عمليات جراحية ولكنها لم تنجح بشكل كامل، الأمر الذي أثر على شكل الأنف ولم تعد إلى طبيعتها مرة أخرى حتى الآن.



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