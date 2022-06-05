حملت سفاحًا.. تحديد هوية منتقبة حدائق أكتوبر

الأحد، 05-06-2022
11:25 ص
كشفت أجهزة الأمن بوزارة
الداخلية ملابسات تداول فيديو يتضمن ترك سيدة طفلة
حديثة الولادة بجوار أحد
العقارات بالجيزة، وضبط مرتكبة الواقعة.
كانت أجهزة الأمن رصدت
ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً قيام سيدة بترك طفلة
بجوار أحد العقارات بالجيزة.
وبالفحص تبين ورود بلاغ
للأجهزة الأمنية من أحد المواطنين بعثوره على طفلة
حديثة الولادة عمرها حوالى شهر
بجوار أحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، بالتنسيق مع الجهات المعنية تم
اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطفلة
وإيداعها بإحدى دور الرعاية الإجتماعية
وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن
تحديد السيدة وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لوجود علاقة بينها وبين
أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، تم ضبطه وبمواجهته أقر بما جاء
بأقوال المتهمة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.