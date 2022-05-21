3 كلاب تنهش طفلة في الشارع حتى الموت

السبت، 21-05-2022
12:00 م
نهش
ت 3 كلاب
، طفلة
10" أعوام" حتى الموت في مدينة
السليمانية بإقليم كردستان العراق
.
وأثارت الحادثة يوم الاثنين الماضي دعوات لوضع حد وضوابط
لانتشار الكلاب
داخل الحواري وعلى الطرقات العامة، إذ تتسبب بحوادث كثيرة، لا سيما
الحوادث المرورية من جراء ارتطام المركبات بها وهي تعبر الشوارع.
وأطلقت وزارة الصحة العراق
ية قبل يومين تحذيرا من انتشار
مرض داء الكلب.
وأكدت وزارة الصحة العراق
ية تسجيل زيادة بإصابات مرض داء
الكلب، داعية السلطات المحلية بالمحافظات العراق
ية إلى إطلاق حملات إبادة للكلاب
السائبة
فيها.
وقالت وزارة الصحة العراق
ية في كتاب موجه إلى المحافظات،
ونشرته وكالة الأنباء العراق
ية، إن "داء الكلب مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضات
الكلاب
السائبة، وكما هو معروف عن المرض أن نسبة الوفيات به قد تصل إلى 100 بالمئة،
في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعضوضين".
وأضافت: "بالنظر للزيادة الواضحة في تسجيل الإصابات
بداء الكلب والمتعرضين لعضات الحيوان في المحافظات، بسبب كثرة الكلاب
السائبة في هذه
الأيام وبشكل مقلق في المناطق السكنية وحول وداخل المؤسسات الصحية والجامعات والمدارس
والوزارات والدوائر ودور العبادة، إضافة إلى ما يصلنا عن طريق وسائل الاعلام ووسائط
التواصل الاجتماعي، وللحد من انتشار المرض وحرصا على سلامة المواطنين، يتوجب القيام
بحملات إبادة للكلاب
السائبة، والذي هو من مسؤولية المحافظات بموجب قانون الصحة الحيوانية
رقم (32) لسنة 2013/ المادة/ 29". وفقا لسكاي نيوز.