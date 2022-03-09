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حمزة نمرة يفاجئ الجميع: لا أعرف قبر أمي وأبحث عنه منذ 30 عامًا

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الأربعاء، 09-03-2022 11:50 ص

كشف الفنان حمزة نمرة، عن الحزن الكبير الذي يعتصر قلبه لعدم تمكنه من زيارة قبر والدته الراحلة والتعرف عليه رغم محاولاته الكثيرة بذلك.
واستعاد نمرة ذكريات طفولته خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض حيث شارك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعض اللقطات التي كشف في إحداها عن المنزل الذي عاش فيه لسنوات رفقة والديه وأخوته.
وأعرب حمزة نمرة عن حزنه الشديد لعدم تمكنه الوصول إلى مكان دفن والدته.
 وكتب عبر صفحته الخاصة :" الحاجة اللي كنت أتمنى أعملها وما عرفتش للأسف، هي إني أزور قبر أمي الله يرحمها، ماتت من 30 سنة ودفنت بالرياض وأنا كطفل ما أعرفش مكان القبر فين ولا إخواتي عشان كنا صغيرين، وبما إن بابا توفى من شهر وشوية، وهو الوحيد اللي كان عارف فين قبرها".
وأضاف في رسالة آخرى:"حاولت وليَّ صديق عايش في الرياض حاول معايا، فيه خدمة رائعة تابعة لمحافظة الرياض تقدر تعرف بيها مكان قبر المتوفي لزيارته، لكن للأسف السجلات تبدأ من 1417 هجري وأمي متوفية قبل كده، كنت أتمنى زيارتها لكن النصيب.. رحمة الله عليها".
وأوضح الفنان أن والدته الراحلة زارته في المنام مؤخراً واطمأنت على حاله ووبخته لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا حسب تعبيره.
 

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