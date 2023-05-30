حكم نهائي من القضاء بوقف عرض فيلم هيفاء وهبى في مصر لهذا السبب





أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر قرارًا نهائيًا، بوقف عرض فيلم "رمسيس باريس" في دور السينما وخلال منصات البث الإلكتروني.

ونشر المحامي ياسر قنطوش، وثائق بالقرار الذي يحمل رقم 74 لعام 2023 والصادر من المحكمة الاقتصادية، وجاء لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري.

نوه المحامي بأن الشركة المنتجة للفيلم سبق أن استشكلت على الحكم الصادر من المحكمة، ما انتهى بعرض "رمسيس باريس" بشكل مؤقت لحين حل النزاع.

وكشف المحامي أن استشكال الشركة المنتجة قوبل بالرفض، وتغريمها لتعطيل تنفيذ الحكم، إلى جانب منع عرض العمل.

كانت المحكمة الاقتصادية أصدرت قرارًا بوقف عرض الفيلم في أبريل الماضي، لحين حذف مشاهد ظهر فيها الفنان الفرنسي بي بي ناصري.

وفي حيثيات الحكم، اشتكى الفنان الفرنسي من عرض صوره في العمل، خاصةً أن الشركة المنتجة لم تحصل على موافقته، مطالبًا بحذف اسمه وصوره في حملات الفيلم الترويجية.

عن فيلم "رمسيس باريس"

بدأ العرض التجاري للفيلم المصري "رمسيس باريس" أول أيام عيد الفطر الماضي.

وخاض الفيلم السباق وسط مجموعة متنوعة من الأفلام أبرزها "هارلي" بطولة محمد رمضان ومي عمر، و"ابن الحاج أحمد" الذي يجمع بين شيكو والفنان القدير سيد رجب، وفيلم "يوم 13" بطولة أحمد داوود، ودينا الشربيني.

أبطال فيلم "رمسيس باريس"

يشارك في بطولة فيلم "رمسيس باريس" نخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر والعالم العربي، مثل النجمة هيفاء وهبى، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك وسامي مغاوري، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجي فيلمز.

قصة فيلم "رمسيس باريس"

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، في رحلة تتضمن مفاجآت كوميدية، وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يقرر الأصدقاء تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر في باريس.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم، طرحت أغنية ترويجية يغنيها فريق شارموفرز، ومطربة الراب بيري، على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، كما كثفت الشركة طرح ملصقات الدعاية والتي اشترك فيها نجوم الفيلم البارزون ومنهم هيفاء وهبي.