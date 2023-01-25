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رشوان توفيق يعلق على صدور حكم لصالحه ضد ابنته

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رشوان توفيق
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الأربعاء، 25-01-2023 09:46 ص
علق الفنان رشوان توفيق على صدور حكم لصالحه ضد ابنته، ضمن القضايا القائمة بينهما، بأنه كان متأكدًا من صدور القرار لصالحه لأن القضاء العادل لن يظلم أحدًا.

وقضت محكمة الاستئناف العالي، برفض استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وقال الفنان رشوان توفيق في مداخلة تلفزيونية: "كنت أتوقع الحكم لأنني بين يدي القضاء العادل، وأي شيء أولادي يملكونه هو نتاج شقائي وعملي لمدة 62 سنة، لكن هناك قوة تسيطر على ابنتي".

وأضاف توفيق: "كل شيء قمت به كان لحمايتها، لأن القوة المسيطرة عليها تدفعها للتنازل عن فيلا لابنها".

وكشف الفنان رشوان توفيق أنه ما زال هناك قضايا بينهما قائلاً: "توجد قضية ثانية خاصة بشهادات ادخار اشتريتها باسم ابنتي آية وهبة، على أساس إذا حصلت وفاتي قبل وفاة زوجتي تعيش منها، لكن وفاة زوجتي حصلت قبلي، وبناء على ذلك أنا أعيش من فائدة شهادة هبة ومعاشي، والقوة المسيطرة على آية دفعتها لإلغاء التوكيل بالنسبة لي، رغم وجود توقيعات من بناتي والقوة المسيطرة على آية بأن هذه الشهادات ملكي".

وتابع: "لا يمكن أن أخرج من الدنيا وأنا ظالم لابنتي، وأنا أعرف أنها طيبة وشخصيتها ضعيفة، وتوجد قوة مسيطرة عليها، أنا مستعد أن أعطيها كل شيء بشرط ألا تتنازل عما أعطيه لها لابنها أو لأي مخلوق".


 

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