حكم بحبس شاب 3 شهور بتهمة نزع الواقي الذكري دون موافقة شريكته

الخميس، 16-03-2023
02:01 م
عاقبت
محكمة هولندية رجلا بتهمة "التخفي" 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بعد أن نزع
الواقي الذكري دون موافقة شريكته.
وذكرت
وسائل إعلام محلية إنها أول إدانة على الإطلاق لما يطلق عليه "التخفي" وهي
جريمة مستحدثة، تعني إزالة أحد طرفي العلاقة
الواقي بسرية، عندما يكون الطرف الآخر
قد أعطى الموافقة على العلاقة
شريطة استخدامه.
وكان
الشاب الذي عرفَّته وسائل إعلام محلية باسم "خلدون" قد واعد امرأة في صيف
2021 واتفقا على ممارسة الجنس، شريطة ارتداء الواقي الذكري لكنه نزعه سرا.
وأمرت
محكمة في روتردام بسجن الشاب البالغ 28 عاما ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة
1000 يورو لما تسببه من “إكراه” للضحية، وفق ما ذكره موقع "الحرة" الأمريكي.
وذكرت
المحكمة في بيان إنه قيَّد الحرية الشخصية للضحية وأساء إلى الثقة التي وضعتها فيه،
وعرضها لخطر الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيا.
وتعتبر
تلك أول قضية "إزالة الواقي دون موافقة الطرف الآخر" في هولندا، وفق وسائل
إعلام محلية