حفيد محمود ياسين: التلامس بين الممثل وزميلته حرام شرعًا

الأحد، 26-06-2022
12:15 م
أبدى الفن
ان الشاب
محمود ياسين جونيور
، حفيد الفن
ان الكبير الراحل محمود ياسين، رأيه فيما هو متاح في
الفن
ووجهة نظره في الحرام منه.
وقال في تصريحات
صحفية، :" أرفض تحريم فكرة التمثيل من باباها .. الشيء الحرام هو حرام في كل
المهن .
وأضاف: ديننا يحرم علينا التلامس
بين الرجل المرأة
فإذا قمت بلمس ممثلة في مشهد فهذا حرام .. وإذا قام مهندس بلمس مهندسة فهذا حرام
.. المشكلة ليست في التمثيل نفسه بل فيما نقدمه على الشاشة .
وتابع "جونيور
": جدي الفن
ان الكبير محمود
ياسين كان ينصحني ويقول لي ستكون أفضل مني في التمثيل ، و رغم أنني متأكد من صعوبة
تحقق ذلك لكن كلامه كان يرفع من معنوياتي حين أيأس .
وأضاف الفن
ان الشاب: والدي قدم عملا فنيا في مسلسل
نصيبي وقسمتك .. وعندما تابعت تعليقات الناس وجدتهم يقولون إن هذا العمل ساهم في
قربهم من الله .
واختتم بالقول: أحمد مكي قدم أغنية يحذر فيها من
إدمان المخدرات .. وتابعت بعض التعليقات قالت إنهم تراجعوا عن تعاطي الممنوعات
بسبب هذه الأغنية فالتمثيل والفن
يكون حرام بحسب ما يقدم فيه.