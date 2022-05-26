حفل زفاف نجل نجيب ساويرس يثير الجدل ببساطته غير المتوقعة

الخميس، 26-05-2022
11:26 ص
دخل ابن رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس
أنسي القفص الذهبي ليلة أمس تحت سفح الأهرامات في حفل تميّز ببساطته على الرغم من حضور عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والسياسية.
وتحول هذا الزفاف الى ترند على السوشيل ميديا لانه كان بسيطا ولم يقتصر الحضور الا على المقربين وأحياه الفنان عمرو دياب
فقط على الرغم من ان عائلة العريس تمتلك ثروة طائلة جداً ويمكنه ان ينفذ ما يحلم به.
أما فستان العروس فيبدو من قماشه ان ذو معايير عالية لكنه فاجأ كثر بتصميمه البسيط اذ لا يوجد فيه اي تطريز او حبوب لماعة.