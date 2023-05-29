



أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أنه لن يتطرق مجدداً للحديث عن خلافاته الشخصية مع زوجته ريم طارق.

وعزا شاكوش خلال تصريحات صحفية خلال لقاء مع منصة رؤيا مصر التابعة لقناة رؤيا الأردنية، المشكلات التي وقعت بينه وبين زوجته، إلى الحسد، وعلق على ذلك قائلا: "اللي حصل معانا حسد، لأن الفرح بتاعي أكيد لازم يتحسد، ده انت نفسك ممكن تحسد نفسك، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء".

وتابع: "أي حاجة شخصية مش هينفع أتكلم فيها لأن في الأول والآخر لو اتكلمت هتكلم على عرضي ودي حاجة شخصية بيني وبين بيتي".

وخلال حديثه وجه مطرب المهرجانات كلامه إلى جمهوره قائلا: "محدش من الناس عارف أي حاجة فياريت اللي يتكلم كلمة ميظلمناش لأنك لو ظلمت حد هيتردلك وهييجي في أعز ما ليك وهتتظلم قدام عينيك".