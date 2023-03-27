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حسن الخاتمة.. وفاة معتمرة مصرية أمام الكعبة

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الراحلة
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الإثنين، 27-03-2023 09:25 ص

 

توفيت ابنة محافظة قنا في الحرم المكي، وصلى عليها آلاف المسلمين المعتمرين في شهر رمضان الكريم صلاة الجنازة.

 

 ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قنا المعتمرة «هبة مصطفى القباني» بعد وفاتها في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة.

 

ووفقًا للمتداول فقد فارقت السيدة هبة وهي أم لـ5 أبناء، الحياة على إثر الإصابة بنوبة قلبية أثناء أداء مناسك العمرة.

 

وقد نعاها زوجها عبر الفيسبوك بكلمات مؤثرة حيث كتب: "كانت نعم الزوجة الصالحة البارة بأهلها وأهل زوجها وكانت صوامة قوامة، وعزائنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي في العمرة وهي صائمة، وصلى عليها الملايين".

 

وقد توجه أهالي مركز قفط في محاقظة قنا بالمواساة لزوجها وأبنائها داعين الله أن يتغمدها برحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

 

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