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«حسناء».. أول ظهور لزوجة حسين الجسمي والكشف عن جنسيتها

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السبت، 19-02-2022 10:45 ص

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً قديمة للفنان الإماراتي حسين الجسمي تجمعه بزوجته المغربية حسناء.
وأثنى المتابعون على جمال زوجة الفنان حسين الجسمي، وعبروا عن مدى حبهم لهم واصفين أن إسمها "حسناء" مطابقاً لأوصافهاً.
وكان حسين الجسمي قد امتنع ولفترة طويلة عن كشف صورة زوجته أو اقحامها لعالم الشهرة.
يذكر أن حسين الجسمي قد أطلق مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "أنت أعيادي" على يوتيوب، بالتزامن مع عيد الحب، الأغنية من كلمات أسير الشوق، ألحان وغناء حسين الجسمي، توزيع موسيقي وليد فايد، مكساج وماستر م. جاسم محمد.




 

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