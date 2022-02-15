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بعد زيارة أردوغان لأبوظبي.. حسين الجسمي يهدي تركيا هذه الأغنية

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حسين الجسمي
Native
Teads
الثلاثاء، 15-02-2022 12:36 م


نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي فيديو جديد عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، حيث أدى الجسمي أغنية شهيرة باللغة التركية، بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تركيا.
وقال الجسمي عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي أن أغنيةه “كل شيء يذكرني بك”، وهي إهداء من الشعب الإماراتي إلى الشعب التركي.
وكان الجسمي قد طرح مؤخراً الجسمي أغنية "دولة غرام" عبر حسابه في YouTube، والأغنية من كلمات سعيد بن دري الفلاحي، ألحان مبارك بالعود العامري، وتوزيع إبراهيم السويدي.
شاهد من هنا:
 

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