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حارس عقار وسائق توك توك يتناوبان على هتك عرض طالبة الصيدلة

هتك-عرض
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الثلاثاء، 01-03-2022 11:32 ص
ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على حارس عقار وسائق توك توك لاتهامهم بهتك عرض طالبة في إحدى كليات الصيدلة.
بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بتعرض طالبة بإحدى كليات الصيدلة لهتك عرض وإصابات متفرقة بالجسد نتيجة تعدي حارس عقار وسائق توك توك عليها.
وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء عودة الطالبة إلي العقار التي تقطن به تقابل معها حارسه، وقام بابتزازها بأنه سيقوم بإخبار أهلها بأنها على علاقة مع شاب إذا لم تستجيب له.
وتبين من التحريات، قيام حارس العقار باستدراج الطالبة إلي أعلى سطح العقار وقيامه بهتك عرضها ثم الاتصال بصديقه سائق توك توك لمشاركته في الجريمة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم.
 

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