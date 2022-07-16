بعد جدل «حقنة البرد».. الصحة تحذر من المضادات الحيوية دون الرجوع للطبيب

السبت، 16-07-2022
10:28 ص
حذر الدكتور حسام عبد الغفار،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
والسكان، من الإسراف في تناول المضادات الحيوية والحقن التي يتم الحصول عليها دون الرجوع
إلى طبيب.
وقال: إن حقنة هتلر
هي نوع من أنواع حقن البرد التي يتم الحصول
عليها من قبل المواطنين داخل الصيدليات دون الرجوع إلى طبيب مختص أو مشرف على الحالة
المرضية.
وأضاف : أن كل حالة مرضية تختلف عن الأخرى وكذلك الجرعات
التي يتم وصفها من قبل الطبيب المختص، مضيفا انها تختلف حسب الحالة وتختلف من حيث العمر
والتشخيص والتاريخ المرضى والتوقيت الحاصل فيها على الجرعة، كلها أمور يجب أن تؤخذ
في الاعتبار.
وأكد حسام عبدالغفار، أن العلاج لا يؤخذ من خلال وصف الأهالي
لبعضهم البعض، والعلاج لا يؤخذ من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ولا يؤخذ في المطلق
من خلال التجربة.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة
بمحافظة
بورسعيد إنه لا يوجد أي دليل ظاهر يؤكد ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن
وفاة مواطن لتلقيه حقنة هتلر
بإحدى الصيدليات.
وأوضح وكيل صحة بورسعيد أن اسم المتوفى الذي تناقلته صفحات
التواصل الاجتماعي عثر عليه بمعرفة الأهالي بمنطقة الحاسوب الآلي في حي المناخ، فاقدا
للوعي، واخطرت مديرية امن بورسعيد لاتخاذ إجراءاتها.
وأضاف وكيل وزارة الصحة
انه فور وصول سيارات الإسعاف الي
موقع البلاغ تبين ان المذكور قد فارق الحياة فتم ننقله إلى مستشفى المبرة التابعة لمنظومة
التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد واودع المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .
ولفت وكيل صحة بورسعيد إلى أن الفحص كشف أن الجثة لعامل خردة يدعى طارق مصطفى السيد سالم، 50 سنة.
وشدد وكيل وزارة الصحة
انه تم اتخاذ الإجراءات من جانب مديرية
أمن بورسعيد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وانتداب
فريق الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.
وناشد وكيل صحة بورسعيد رواد التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق
خلف ما ينصر من اخبار الا من المصدر الرسم لها.