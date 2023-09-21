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جمال شعبان حلاوة المولد فيها سموم قاتلة

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حلاوة المولد
الخميس، 21-09-2023 01:41 م نسمه عبد الوهاب
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خطورة تناول حلاوة مولد النبي والإفراط فيها.

خطورة حلاوة مولد النبي

ولفت جمال شعبان، خلال منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن حلاوة مولد النبي فيها سموم قاتلة، حيث علق قائلا: «أوصيكم ونفسي بتجنبها».

مكونات حلاوة المولد

ونوه جمال شعبان أن مكونات حلاوة المولد النبوي من «السكريات والسمن الصناعي ومكسبات الطعم واللون والرائحة تؤذي القلب والشرايين»، مختتما بيانه قائلا: كل عام وأنتم بخير وقلوب سليمة وصلي الله علي صاحب الذكري والسيرة العطرة.

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