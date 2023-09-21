جمال شعبان حلاوة المولد فيها سموم قاتلة

الخميس، 21-09-2023
01:41 م
نسمه عبد الوهاب
كشف الدكتور جمال شعبان
، عميد معهد القلب السابق، خطورة تناول حلاوة مولد النبي والإفراط فيها.
خطورة حلاوة مولد النبي
ولفت جمال شعبان
، خلال منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن حلاوة مولد النبي فيها سموم
قاتلة، حيث علق قائلا: «أوصيكم ونفسي بتجنبها».
مكونات حلاوة المولد
ونوه جمال شعبان
أن مكونات حلاوة المولد
النبوي من «السكريات والسمن الصناعي ومكسبات الطعم واللون والرائحة تؤذي القلب والشرايين»، مختتما بيانه قائلا: كل عام وأنتم بخير وقلوب سليمة وصلي الله علي صاحب الذكري والسيرة العطرة.