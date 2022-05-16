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جعلت عشيقها يجمع بينها وبين ابنتها في سرير واحد وأرسلت الصور لطليقها (تفاصيل صادمة)

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الإثنين، 16-05-2022 12:05 م


تجردت أم من كل مشاعر الإنسانية، إرضاءً لنزواتها وشهواتها مع عشيقها ومكايدة طليقها، حيث جردت ابنتها من ملابسها وقدمتها لعشيقها بدم بارد ليعتدي عليهما جنسيًا أمام عينيها وأمسكت هاتفها المحمول توثق لحظات الاعتداء الجنسي بابنتها من قبل عشيقها بمقطع فيديو ومجموعة من الصور لترسلها إلي طليقها بدافع الانتقام منه بمنطقة 15 مايو .
وجاء في أوراق القضية رقم 2185 لسنة 2022 جنح 15 مايو، بتلقي معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من المواطن “ع ، م” مفاده تضرره من طليقته المدعوة “ص ، ح”35 سنة، لقيامها بالإهمال في تربية نجليه كل من “م ،ع” البالغ من العمر عشر سنوات، وندي عادل، البالغة من العمر 6 سنوات، لقيام المدعو "س،ف"عشيق زوجته، بهتك عرض نجليه وتداول بعض الصور والمقاطع لنجليه بالمنطقة محل سكنه وقدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية علي وحدة تخزين محمل عليها مقطع فيديو حال قيام المدعو "س،ف"، بالتحرش بأطفاله ومعاشرة طليقته أمامهما.
وأسفرت التحريات التي باشرتها النيابة عن صحة الواقعة وما جاء بأقوال المجني عليه المبلغ، وعليه أمكن ضبط المتهمين، وبمناقشتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وأضاف المتهم بقيامه بهتك عرض الطفلين المجني عليهما ووجود علاقة غير مشروعة مع والدتهما المدعوة "ص،ح" وقيامها بالإقامة بصحبتها هي وأطفالها كما أمرت النيابة بحس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الطفلين الضحايا علي الطب الشرعي لبيان ما لحق بهما من اعتداء جنسي.
 

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