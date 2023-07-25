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جريمة غريبة تهز الدقهلية.. شاب يقتل والدته على أنها شقيقه!

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الشاب ووالدته
الثلاثاء، 25-07-2023 09:05 ص

أقدم شاب على قتل والدته، حيث اعتدى عليها بأداة حديدية، ما أدى لوفاتها في محافظة الدقهليه.

وقال شقيق المتهم، إنه لا يوجد دافع لارتكاب شقيقه واقعة قتل والدته، وأنه معروف بحسن السير والسلوك، ومحبوب من جميع الأسرة، وتابع: "يوجد قوى خفية تتحكم فيه أو عمل شيطاني".

أعمال سحر

وأشار خلال لقاء له مع برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن شقيقه المتهم كان ميسور الحال لكنه تغير في الفترة الأخيرة قبل ارتكاب الجريمة. في إشارة لتأثره بأعمال سحر.

اعتداء بالضرب

ولفت إلى أن شقيقه قبل ارتكاب الواقعة بأيام سجد في وسط الشارع بطريقة غريبة، وحاول توجيه النصيحة له بعدم فعل ذلك إلا أنه اعتدى عليه بالضرب بكل قوة لا يمكن أن تكون بشرية عادية.

ليلة الواقعة

وفي السياق نفسه قال صديق المتهم : "ليلة الواقعة صلى محمود الفجر مع أسرته وصعد لينام حتى حدثت الجريمة الساعة 8 ونصف صباحا، وخرج في الشارع بدون وعي ممسكا بأداة الجريمة قائلا أنا قتلت محمد أخويا، معتقدا أن المجني عليها شقيقه".

وتابع صديق المتهم: "حتى الآن هو لا يعلم أنه قتل أمه ولو علم بفعلته من الممكن أن ينتحر".

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