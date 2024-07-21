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جدل بعد عدم حضور بيومي فؤاد خطوبة نجله.. ويرد

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الأحد، 21-07-2024 01:07 م


احتفل المخرج محمد بيومي فؤاد بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية، ونشر نجل بيومي فؤاد صورا من حفل الخطوبة التي تجمعه بعروسه عبر حساباته بمواقع التواصل، وأرفق الصور بكتابة فاتحة القرآن الكريم.

وأثار غياب الفنان بيومي فؤاد عن الحفل جدلا واسعا، وبعد ساعات قليلة من انتهاء الحفل، كشف بيومي عن السبب الذي جعله لا يحضر حفل الخطوبة.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام إنه لم يتمكن من حضور الحفل بسبب انشغاله في التصوير، ووجوده في السعودية، إذ يعرض مسرحيته الجديدة، وسيعود إلى مصر غدا الجمعة الموافق 20 يوليو.

فنيا، آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد على شاشة السينما فيلم "أسود ملون" من بطولة رنا رئيس، وأحمد فتحي، ومحمد كيلاني، وميس حمدان، ومحمود حافظ، ومنة عرفة، وطاهر أبوليلة، وإبرام سمير، من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، وغادر الفيلم السينما بسبب إيراداته الهزيلة.


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