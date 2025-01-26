الأربعاء 29 يناير 2025
توقيت مصر 22:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أعلى سعر سجله الدولار اليوم في البنوك بعد أنباء طرح سندات دولية

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه

تحسس جسد مريضته.. الحبس مع إيقاف التنفيذ لطبيب الأسنان بالشرقية

مصر تسحب مشروعا من شركة صينية

طلبت من زوجها تدليك رقبتها فقتلها.. والمحكمة: "دون قصد"

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

جامعة الأزهر تكشف مفاجأة عن الهدف من تعريب العلوم الطبية

b4b474c3b7f96748969a45a6d3501f82
ا
الأحد، 26-01-2025 12:24 م

 

 

كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الموقف الرسمي للأزهر بشأن تعريب علوم الطب والصيدلة والهندسة والذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية.

 

أكد زارع في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن ما يتم حاليًا هو مجرد دراسة علمية متأنية، تهدف إلى تقييم مدى إمكانية تطبيق تعريب هذه العلوم دون المساس بجودتها أو قدرتها على مواكبة التطورات العلمية العالمية.

 

وأشار إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للجامعة، واستعادة أمجاد العلماء العرب الذين أسسوا الكثير من العلوم باللغة العربية.

 

وشدد المتحدث الرسمي على أن قرار تعريب هذه العلوم لم يتم اتخاذه بعد، وأن الجامعة ستقوم بدراسة جميع جوانب هذا الموضوع بدقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي، موضحًا أن الجامعة ستستعين بخبراء من داخل وخارج الجامعة لتقييم جدوى هذا المشروع.

 

كما رد زارع على الانتقادات التي وجهت إلى هذا القرار، مؤكداً أن العديد من الدول المتقدمة تدرس العلوم التطبيقية بلغاتها الأم، وحققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

 

وأشار إلى أن اللغة العربية كانت لغة العلوم والمعرفة لقرون طويلة، وأن استعادتها في هذا المجال سيساهم في تعزيز الهوية العربية.

إقرأ ايضا

م

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

سائق

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

علا مبارك

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني