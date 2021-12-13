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ثلاثة بلطجية يقتحمون مدرسة بالأسلحة البيضاء ويعتدون على 3 معلمين

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بلطجي
Native
Teads
الإثنين، 13-12-2021 12:22 م

اقتحم ثلاثة بلطجية مدرسة في منطقة المرج بالقاهرة، وتعدوا على 3 معلمين وحارس الأمن بالأسلحة البيضاء وسط حالة رعب وكر وفر بين الجميع.
وظهرت في مقاطع فيدية متنداولة جروح غائرة في الجسد، ومشهد دموي على ملابس 3 معلمين داخل المدرسة بعدما أحضر أحد الطلاب ولي أمره للمدرسة للتدخل في حل الشجار بين الطالبين، وقاموا بالاقتحام وسط حالة من الذعر سيطرت على الطلبة وجعلتهم يفرون من المدرسة.
وقال أحد الموظفين المصابين بالواقعة: "قبل واقعة الاقتحام على المدرسة كان قبلها حدثت مشاجرة بين أحد الطلاب، وأحدهم قام بإحداث عاهة مستديمة بالوجه، فحضر ولي أمره وقام بتقديم شكوى لأخصائي الاجتماعي ضد الطالب الذي تسبب في الجرح بوجه نجله، بعدها أرسل الأخصائي الاجتماعي وأحضر الطالب المتهم بالتعدي على زميله، وقتها كان الولد اتصل بأهله من التليفون اللي معاه، ووالده وبعض الأشخاص الآخرين اقتحموا المدرسة وقفزوا من أعلى سور المدرسة وكان بحوزتهم مطاوي وقاموا بالاعتداء على المدرسين".
وأضاف: "وقتها ماكناش مصدقين المشهد، لأنهم لم ينجحوا في دخول المدرسة من الباب الرئيسي لأنه مقفول بقفل، فتسلقوا السور وقدروا يدخلوا المدرسة، كان وقتها فيه ناس منتظراهم خارج المدرسة بحوزتهم سنج وأسلحة بيضاء محملة على دراجة نارية، والإصابات في المدرسين سطحية، وتم إبلاغ النجدة وحضرت قوة من قسم شرطة المرج، وألقت القبض عليهم وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات".



 

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