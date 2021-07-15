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شاهد.. الجيش الإثيوبي ينشر الفرقة 22 لتأمين سد النهضة

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شاهد.. الجيش الإثيوبي ينشر الفرقة 22 لتأمين سد النهضة

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سد النهضة
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الخميس، 15-07-2021 12:37 م


تعهد الجيش الإثيوبي بتأمين عملية بناء سد النهضة حتى إتمامها ومواجهة أي قوى ستحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع السد فيها.
وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية مساء أمس الأربعاء بأن قيادات وعناصر الفرقة الـ22 للجيش أعلنوا أن وحدتهم تعمل على "توفير حماية منيعة كي تثبت أنها أهلا للثقة التي أولاها إياها الشعب لتأمين عملية بناء سد النهضة".
وقال نائب قائد الفرقة أزينيه شيميليس للوكالة إن قواته توفر الحماية اللازمة لإتمام عملية بناء السد وتؤمن إمدادات مواد البناء إلى المنطقة، مضيفا أن مهمة أخرى أوكلت إلى الفرقة تتمثل بـ"مواجهة أي قوى ستحاول دخول هذه المنطقة الحدودية".
 

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