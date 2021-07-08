الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إثيوبيا تصدر بيانًا بشأن سد النهضة: قولنا مرارًا أن اللجؤ لمجلس الأمن لن يُفيد

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

وكيل الأزهر: فوضنا الرئيس والجيش للتعامل مع سد أبرهة

عباس-شومان-1591643028-0
شومان
Native
الخميس، 08-07-2021 09:57 ص

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق،إنه أصبح جليا أن سد إثيوبيا جدير بأن يطلق عليه سد أبرهة، فكما حاول أبرهة هدم الكعبة فإن سد أحفاده يهدد حياة ملايين البشر في دولتين،ونوقن بأنه كما فشل جدهم وبقيت الكعبة،فلن يعطش مصري ولاسوداني،وسينقلب السحر على الساحر،ويندم السحرة بعد فوات الآوان.
وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : كلنا خلف القيادة السياسية والجيش المصري فيما يتخذ من قرارات. حفظ الله مصر والسودان،وثبتهما على قرار توافقي ،وجنبهما الفتنة والخلاف،فالموقف الموحد هو الضامن لنجاح  أي قرار يتخذ ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

 

إقرأ ايضا

Screenshot_5-674x675-1

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

202011300226262626

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

أخبار متعلقة

_115221763_04a9e537-3045-4e85-9015-b95cd385adcf

إثيوبيا تصعد ضد الجامعة العربية في مجلس الأمن

7da6b679667c610580f0d0cc69b15713

مصطفى بكري: مصر نفذ صبرها على إثيوبيا بعد تجاوز الخط الأحمر

000_1VP50E

تصعيد خطير.. أول رد مصري سوداني على بدء الملء الثاني لسد النهضة

60e2dbb84c59b72798378cbd

ما هو سلاح الـ« رب» الذي أعلنت القوات المسلحة عن امتلاكه؟

61-132034--2_15fe45d625a886_700x400

إثيوبيا تعلن حالة التأهب القصوى في منطقة سد النهضة

download

بعد التطورات.. إثيوبيا تهدد بإعلان حالة الحرب