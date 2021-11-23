الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الجيش الإثيوبي يزعم: قضينا على جماعة مدعومة من مصر والسودان

لا يريد التنازل.. أزمة تهدد برحيل «صلاح» و«ماني» من ليفربول

واقعة غريبة.. أحد المشجعين يعتدي على بطل العالم في المصارعة (فيديو)

بملابسها الداخلية والخارجية.. العثور على عروس مشنوقة في ظروف غامضة

حكم قضائي على ممثل عالمي شهير بدفع 31 مليون دولار بسبب جرائم تحرش

السعودية.. تفاصيل القبض على أميرة الناصر بعد عدة فضائح وزوجها ينهار باكيًا

تقتل زوجها وتدفنه تحت السرير لمدة عام وزواجها من رجل آخر يكشف الجريمة

توكل كرمان وقيادات إخوانية يغادرون تركيا بعد هذه الرسالة من السلطات

الجزائر تعاقب الشاب خالد بسبب مواقفه من المغرب

دولة خليجية تمدد الإقامة للوافدين حتى 15 عامًا

ADS
 

توكل كرمان وقيادات إخوانية يغادرون تركيا بعد هذه الرسالة من السلطات

5f86a0d74c59b73461250ded
توكل كرمان
Native
Teads
الثلاثاء، 23-11-2021 12:16 م

كشفت مصادر يمنية موثوقة مغادرة عدد من القيادات الإخوانية اليمنية، تركيا إلى دول أوروبية، بعد إنذارها من السلطات التركية بالحد من أنشطتها وتصحيح وضعها، مؤكدة أن الإخوانية توكل كرمان بدأت ترتب للرحيل إلى أمريكا.
وقالت المصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن إخوان اليمن أبلغوا بضرورة الحد من أنشطتهم ووقف هجماتهم ضد الآخرين، وأن الجانب التركي أبلغ الإخوان بشكل واضح بأن لديه مصالح خارجية لا يجب أن تتأثر بسبب مواقفهم من قيادات بلدانهم.
وحسب المصادر ذاتها، اعتبر الإخوان أن الإنذار التركي تهديد مبطن بالترحيل، فشرعت في ترتيب مغادرة تركيا، خاصةً إلى دول أوروبية وأمريكا، وأكدت المصادر أن في مقدمة هذه العناصر الإخوانية توكل كرمان، التي بدأت ترتب للتوجه إلى الولايات المتحدة.
 

إقرأ ايضا

79-221626-1e4dbe582b6848de918933e085ce1b61-18_700x400

الجيش الإثيوبي يزعم: قضينا على جماعة مدعومة من مصر والسودان

163-162601-seith-rollins-wwe-fan_700x400

واقعة غريبة.. أحد المشجعين يعتدي على بطل العالم في المصارعة (فيديو)

جثه-أرشيفية-1591087981-0

بملابسها الداخلية والخارجية.. العثور على عروس مشنوقة في ظروف غامضة

أخبار متعلقة

1120217104050239197052

حبس فنانة شهيرة 5 سنوات في قضية دعارة

188-140719-fcpskaexiamssys_700x400

السعودية ترد رسميًا على تصريحات جورج قرداحي

1624667_0

القصة الكاملة لأزمة تصريحات جورج قرداحي عن السعودية حتى تبرؤ لبنان منه