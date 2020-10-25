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فرنسا تسجل اكثر من 50 ألف إصابة كورونا اليوم

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ارتفاع عدد اصابات كورونا في فرنسا
 
الأحد، 25-10-2020 09:05 م المصريون
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 52010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يمثل ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الحالات المؤكدة في البلاد على أساس يومي.
وقد أعلنت فرنسا عن تسجيل 45422 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم  أمس السبت، في حصيلة غير مسبوقة لتسجل بذلك أعلى حصيلة يومية للإصابات بجائحة كوفيد 19.
وبحسب بيان لوزارة الصحة الفرنسية فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بالامس  1069368 حالة، وتم تسجيل 137 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا الى 34645.
 

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