توضيح من نقابة الممثلين حول اعتزال عبلة كامل وإصابتها بالسرطان





كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في أحد المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مفيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوة.

وأضاف أشرف زكي: عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني.

واستكمل حديثه: هي خدت قرارا وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش أمسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه.