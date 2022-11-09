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تهز دولة عربية.. يذبح والدته والأب يقدم «حجة البراءة»

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الأربعاء، 09-11-2022 10:55 ص

اهتزت منطقة العوينة في ضواحي العاصمة التونسية، على وقع جريمة قتل شنيعة.

تمثلت الجريمة في إقدام شاب يعاني من اضطرابات نفسية على ذبح والدته لتفارق الحياة على الحال.

وأقدم الشاب على ذبح والدته بسكين إثر خلاف نشب بينهما بعد تعالي الأصوات التي وصلت إلى الجيران.

وأفادت السلطات الأمنية بأن الجاني هرب بعد ارتكاب الجريمة قبل أن يتمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض عليه بعد وقت وجيز والتحفظ على أداة الجريمة.

وأكد فاكر بوزغية، المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية التونسية، أن "المُعتدي مضطرب نفسياً وفق والده، وفي انتظار استكمال الأبحاث التي تثبت مدى صحة كلام الوالد".
 

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