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تهز القاهرة.. أب يعاشر ابنتيه مرارًا حتى أنجبت إحداهن طفلًا سفاحًا

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ارشيفية
الثلاثاء، 13-06-2023 10:04 ص

 

شهدت منطقة المعصرة بالقاهرة واحدة من أبشع الجرائم، حيث اعتدى أب جنسيا على طفلتيه واغتصبهما لمدة طويلة.

 

وهزت التفاصيل الصادمة والكارثية لجريمة اغتصاب أب مصري لطفلتيه الرأي العام في مصر.

 

وكشف موقع "مصراوي" المحلي، عن تفاصيل صادمة في واقعة اغتصاب أب لابنتيه وإنجاب واحدة منهما طفلا سفاحا.

 

وذكر الموقع أن الأب اعتاد الاعتداء على ابنتيه البالغتين 14 و15 سنة، عدة مرات وعاشرهن معاشرة الأزواج بالإكراه.

 

وجاء التحرك الأمني بعد أن تلقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة بلاغا من عامل، يتهم فيه زوج شقيقته بالتعدي جنسيا على ابنتيه، ومعاشرتهما.

 

وجاء في البلاغ أيضا أن البنتين تعرضتا للاغتصاب على يد والدهما، وتبين أن الابنة الكبرى حملت من والدها، وأنجبت طفلا سفاحا عمره 4 أشهر.

 

وعلى الفور تم التدخل السريع من قبل أجهزة أمن محافظة القاهرة، وتم إعداد تقرير حول الواقعة.

 

وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط المتهم وعرض الفتاتين على الطب الشرعي وإعداد تقرير للتيقن من صحة ما ورد في البلاغ.

 

وبينت التحريات صحة الواقعة، وألقت قوة أمنية القبض على المتهم، وصرّحت النيابة بمضاهاة الـDNA للطفل بالبصمة الوراثية للمتهم.

 

وقرر قاضي المعارضات المختصة، تجديد حبس الأب 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه باغتصاب طفلتيه بالمعصرة.

ومن الأسباب التي جعلت الفتاتين عاجزتين عن إيقاف والدهما أو الإبلاغ عنه، بحسب التحقيقات، هو تهديده الدائم لهما بالقتل إذا فضحتا أمره.

 

 

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