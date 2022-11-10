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تفاعل كبير مع تصريحات «بن سلمان» عن ملابس النساء في وزارة الطاقة

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موظفات سعوديات
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الخميس، 10-11-2022 03:04 م


تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حوار أجراه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما أدلى به من تصريح عن "لباس" النساء بوزارته.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو.

جاء ذلك في حوار للأمير خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حيث قال في مقطع الفيديو المتداول: "انظري إليهن (الموظفات) كلهن محتشمات ويرتدين الحجاب تلك العقول لا يحدها رداء.. ما يحدد ذلك تلقيك للتعليم والتدريب وكيف تدافع عن حقوقك.."
فيديو هنا
وتابع قائلا في المقطع الذي نشرته أيضا قناة الإخبارية السعودية: "علي أن أعترف، لقد جعلت من النساء قضية لي أنظري كم من النساء لدينا اليوم في جيشنا.."
الفيديو هنا 
ولفت الوزير في كلمته قائلا: "يجب أن يتعاون الناس لمواجهة الهجمات السيبرانية مثلما يواجهون الهجمات الإرهابية، وهذه المواجهة لا يمكن أن تكون من دولة واحدة أو من خبرات مختلفة، لابد أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الدور.."
 

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