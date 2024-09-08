تفاصيل ضبط قاتلي نجل سفير سابق داخل كمبوند بالشيخ زايد





تبدأ النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع المتهمين بقـ.تل ابن سفير سابق في كومبوند شهير بعد قليل عقب القاء القبض عليهما مساء أمس.

وتصطحب حراسة أمنية مشددة المتهمين الاثنين إلى سراي النيابة لمثولهما للتحقيق ومواجهتهما بالأدلة واعترافاتهما أمام رجال المباحث فور ضبطهما.

وكشفت وزارة الداخلية مساء أمس ملابسات الكشف عن لغز جريمة مقتل ابن سفير سابق داخل شقته بكومبوند بالشيخ زايد، حيث ذكرت في بيان رسمي أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة (موظف بإحدى الشركات بالخارج)، وبه إصابات عبارة عن (طعنات وجروح متفرقه بالجسم) داخل مسكنه بدائرة القسم ، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى أجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما (طالبان - مقيمان بذات العنوان)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، نظراً لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده اختمر فى ذهنهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه ، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن باستخدام "سكـ.ين" كانا بحوزتهما وخنجر "ملك المجنى عليه" حتى وفاته وقاما بالإستيلاء على (بعض المتعلقات وهاتفه المحمول – سيارة ملكه) وقاما بالتخلص من "السكـ.ينة والخنجر" المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة.

وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لـ (أحد الأشخاص) "أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه" كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف إنتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة للتحقيق.