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تفاصيل صادمة.. طالبة الثانوية تهرب من منزلها وتقيم علاقة مع شاب داخل شقته

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الثلاثاء، 01-10-2024 11:17 ص

 

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة قيام طالب بمعاشرة فتاة معاشرة الأزواج بعد هروبها من أسرتها في مدينة بدر، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

أقام طالب في القاهرة علاقة غير شرعية مع فتاة بمنطقة بدر بمحافظة القاهرة، بعدما تركت منزل أسرتها على أثر خلافات مع والدتها بسبب علاقة عاطفية بينهما استغلها في معاشرتها معاشرة الأزواج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر، تضمن ورود بلاغ من سيدة 45 سنة أفادت فيه بتغيب ابنتها البالغة من العمر 16 عاما - طالبة عن المنزل قبل 26 ساعة من البلاغ.

وقررت السيدة في بلاغها أمام فرق المباحث في القاهرة أن ابنتها البالغة من العمر 16 عاما خرجت من المنزل ولم تعود، ولا تعلم أين ذهبت وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وبإجراء التحريات اللازمة كشفت أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة تركت المنزل بسبب خلافات بينها وبين والدتها وتوجهت إلى حبيبها وأقامت معه حيث استغل العلاقة العاطفية بينهما.

وشرحت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن الشاب استغل ذلك وقام بمعاشرة الطالبة معاشرة الأزواج في المنزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشاب وبرفقته الفتاة في منزله.

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