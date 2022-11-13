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تفاصيل القبض على المتهمين بقتل المقدم أحمد العمدة

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المقدم الشهيد احمد العمدة
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الأحد، 13-11-2022 12:05 م

ألقت المباحث الجنائية في قنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي، القبض على المتهمين بقتل الشهيد المقدم أحمد محمود العمدة خلال حملة أمنية لضبط مسجلين خطر وخارجين على القانون في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا بشن حملة شارك فيها عدد من الإدارات الشرطية، كما جرى ضبط مسجلين خطر متهمين بإطلاق النار على الشهيد المقدم أحمد محمود العمدة، خلال مشاركته في مأمورية أمنية بقرية الحجيرات لتطهيرها من تجار المخدرات والسلاح غير المرخص.

جرى التحفظ على المتهمين، وحرر محضر بالحملة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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