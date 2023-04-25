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تفاصيل استشهاد مساعد الملحق الإداري في سفارة مصر بالخرطوم

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الشهيد
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الثلاثاء، 25-04-2023 10:34 ص

كشفت وزارة الخارجية في بيان لها، عن استشهاد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، في وقت سابق أمس الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تنعي وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب السيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الاثنين ٢٤ إبريل الجارى خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان".

وأضافت: "هذا، وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.

رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".
 

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