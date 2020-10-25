الأحد، 25-10-2020
10:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مدير مديرية التربية والتعليم
بالقاهرة ، محمد عطية ، أنه تم التنبيه
علي جميع العاملين بالمدارس
بضرورة ارتداء الكمامات و ممنوع دخول الفصل لأي معلم
بدون الكمامة .
كما شدد علي توفير المياه والصابون و الكحول في جميع الأماكن بالمدرسة و
ضرورة تواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة إلا بشكل رسمي ، حسبما
نشرت " أخبار اليوم " .
ونبه علي ضرورة تواصل المدارس
مع
مجلس الأمناء للمساعدة في عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسة من خلال اللقاءات
التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء .
جدير بالذكر أن مدير مديرية التربية والتعليم
بالقاهرة أصدر قرار عاجل
بإلغاء طابور الصباح بجميع المدارس
علي أن يتم توزيع الإشراف من المعلمين علي
الفناء والسلالم حتى ينظم الطلاب أثناء صعود السلالم وحتى دخول الفصول مع الالتزام
بأكثر من فسحة في اليوم .