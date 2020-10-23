الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

تعليق ناري لوزير النقل على "بيصرفوا فلوس كتير على الكباري»"

كامل الوزير
كامل الوزير
 
الجمعة، 23-10-2020 12:22 ص المصريون ـ متابعات
علق وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على الهجوم المثار على إنشاء الكباري والطرق الجديدة، وترديد عبارات "بيعملوا كباري كتير" و"الفلوس بتصرف على الكباري"، قائلا: إن إنشاء الكباري والطرق والأنفاق الجديدة تستهدف تسهيل حياة المواطنين وخدمة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية. 
وذكر الوزير في تصريحات تلفزيونية: "لو عملنا كباري وطرق وأنفاق يقولوا بتجيبوا الفلوس منين، ولو معملناش يقولوا سايبين الطرق مقفولة والناس بتعطل والحوادث بتحصل"، متسائلا:"طب نعمل إيه". 
وأشار وزير النقل إلى أن وزارة النقل تواصل خطة متكاملة لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي 6 آلاف كم، إضافة إلى 21 محورا على نهر النيل من أجل حل المشاكل المرورية وخلق شرايين تنمية جديدة، بما يسهل حياة المواطن الذي يرتاد الطرق يوميا.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا