الجمعة، 23-10-2020
12:22 ص
المصريون ـ متابعات
علق وزير النقل
الفريق مهندس كامل الوزير
على الهجوم المثار على إنشاء الكباري والطرق
الجديدة، وترديد عبارات "بيعملوا كباري كتير" و"الفلوس بتصرف على الكباري"، قائلا: إن إنشاء الكباري والطرق
والأنفاق الجديدة تستهدف تسهيل حياة المواطنين وخدمة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.
وذكر الوزير في تصريحات تلفزيونية: "لو عملنا كباري وطرق وأنفاق يقولوا بتجيبوا الفلوس منين، ولو معملناش يقولوا سايبين الطرق
مقفولة والناس بتعطل والحوادث بتحصل"، متسائلا:"طب نعمل إيه".
وأشار وزير النقل
إلى أن وزارة النقل
تواصل خطة متكاملة لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي 6 آلاف كم، إضافة إلى 21 محورا على نهر النيل من أجل حل المشاكل المرورية وخلق شرايين تنمية جديدة، بما يسهل حياة المواطن الذي يرتاد الطرق
يوميا.