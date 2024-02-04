الأحد 04 فبراير 2024
توقيت مصر 06:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق صادم من عمرو أديب على اقتراح تحويل 20% من راتب المصريين في الخارج

كسر ونزيف بالجمجمة.. تطورات جديدة في الاعتداء على طبيب المطرية من مدير بنك

شرط بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي

بطلب من كولر شخصيًا.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين 5 سنوات

الحكومة تفجر مفاجأة عن أزمة الدولار خلال أيام

صبا مبارك: "بين السطور" تعبني نفسيا وفضلت شهرين متنحة في البيت بعده

فوائد عصير الرمان للمعدة.. تفاصيل

تعرف على بديل أحمد فتوح في الزمالك

مصطفى بكري : المواطن بيتكلم عن هياكل الفراخ لازم يبقي في رقابة على الأسواق

هالة صدقي: «السعودية بيتنا.. والجمهور السعودي أول من شجعنّي في حياتي»

تعليق صادم من عمرو أديب على اقتراح تحويل 20% من راتب المصريين في الخارج

2256418_0
عمرو أديب
الأحد، 04-02-2024 12:43 ص

 

 

علق الإعلامي عمرو أديب، على مقترح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، إلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من راتبهم بالدولار إلى بلادهم لمحاولة المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية.

 

وقال أديب في حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر" ساخرا: "أنا عجبني الاقتراح أوي بصراحة.. وعاوز أقوله إننا كمان ممكن نجبرهم إن كل واحد فيهم يتبرع بكلية.. إحنا عارفين إن المصريين بالخارج مش عارفين نعمل بهم إيه.. إحنا نجبر كل واحد فيهم يتبرع بكلية وجزء من الكبد، وممكن نجبرهم بعد كده لما يموتوا الدولة تاخد أعينهم ونحطها في بنك العيون".

وأضاف: "حظ البلد وحش إن يمامة مبقاش رئيس جمهورية.. لإنه لو كان بقى رئيس كان هيبقى عنده حلول زي دي كتير للأزمة الاقتصادية بس للأسف هو خسر بنسبة بسيطة".

وتابع: "أنا بقوله الاقتراح حلو، ويا ريت كل واحد وهو نازل اتنين عياله يتبرعوا بـ10 لتر دم، ويا ريت لو كل واحد منهم يكتب تعهد إنه لما يرجع مصر هيتبرع بكل فلوسه للدولة لإن ده حق مصر عليه".

إقرأ ايضا

20200411201852172

كسر ونزيف بالجمجمة.. تطورات جديدة في الاعتداء على طبيب المطرية من مدير بنك

243116783_235450798625348_5735002963052028528_n

الحكومة تفجر مفاجأة عن أزمة الدولار خلال أيام

BB1hnGUJ

صبا مبارك: "بين السطور" تعبني نفسيا وفضلت شهرين متنحة في البيت بعده

أخبار متعلقة

maxresdefault

أول تعليق حكومي على حصول محمد هنيدي وعمرو أديب على الجنسية السعودية

IMG-20240124-WA0022

عمرو أديب: "أيوه أنا سعودي وافتخر"

Capture

دين في رقبتي.. عمرو أديب يكشف تفاصيل إنقاذ باسم يوسف حياة شقيقه عماد الدين أديب