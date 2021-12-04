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تعرف على قرار نقابة الموسيقيين تجاه عمر كمال بعد التحقيق معه

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عمر كمال
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السبت، 04-12-2021 09:44 ص

أعلن المطرب عمر كمال انتهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين، وذلك بعد إحالته للتحقيق من قبل النقابة بدعوى "إهانة مصر".
وقال كمال إنه امتنع عن غناء النسخة الجديدة من أغنية "بنت الجيران" بلفظ "خمور وحشيش"، ولم يكن تغيير اللفظ في السعودية فقط، مضيفا: "غيرت لفظ خمور وحشيش قبلها بيومين في حفل بتونس".
وأضاف: "لم يكن تغيير كلمة خمور وحشيش بكلمة تمور وحليب خلال حفلي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية عن سوء نية".
وتابع: "أثبت للنقابة وجهة نظري، وتم نفي كل التهم الموجهة لي، وسيصدر بيان من النقابة يعلن من خلاله الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية انتهاء الأزمة".
وقال: "النقابة اجتمعت برئاسة النقيب هاني شاكر ونصحني بضرورة تمثيل مصر في الخارج بصورة مشرفة، الفنان هاني شاكر أخي الكبير ويستوعب الجميع"، لافتا أنه "تم دعوة فرقته لإحياء الحفل الختامي لبطولة كأس العرب".
وكانت نقابة الموسيقيين قد أحالت فنان المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق على خلفية حفل أقامه في السعودية غير فيه كلمات مهرجان "بنت الجيران" من "خمور وحشيش" لـ"تمور وحليب".
وأثار تفسير كمال سبب تغيير كلمات الأغنية انتقادات واسعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.
 

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