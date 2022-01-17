تعرف على شروط آداء عمرة «رجب وشعبان ورمضان» للمصريين

العمرة

Teads NativeTeads



يبحث كثير من المصريين عن شروط السفر لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية خاصة في ظل الاشتراطات التي تضعها الدول حاليًا للسفر بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار وضع مجلس الوزراء عددًا من القرارات، من ضمنها اشتراطات خاصة بموسم العمرة لأشهر "رجب وشعبان ورمضان" من العام الهجري الحالي.

وتتضمن الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر "رجب وشعبان ورمضان"، من العام الهجري الحالي، للمعتمر وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، التالي:

1- أن يكون عمر المتقدم للعمرة تجاوز 12 عاما قبل بدء الرحلة.

2- وجود جواز السفر الخاص بالمسافر ساري المفعول لمدة عام على الأقل.

3- أن يكون حاصلا على أي من التطعيمات الخاصة بكورونا والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

4- كما تضمنت الشروط تقديم صورة شخصية بقياس 4×6 بخلفية بيضاء للحصول على تأشيرة العمرة،.

5- الاستفسار من خلال البوابة المصرية للعمرة عن اسم الشركة التي حجز من خلالها، ويتأكد من أنه تم تفعيلها كشركة منظمة للعمرة لهذا العام على البوابة.

6- أن تكون نتيجة تحليل pcr الخاص بكورونا سلبية، على أن يجريه قبل السفر للعمرة بـ 48 ساعة أو 72 ساعة، وفقا لما تحدده الضوابط المنظمة للعمرة.

7- أن تتعدى المدة ما بين موعد سفره للعمرة وحصوله على الجرعة الثانية للتطعيم نحو أسبوعين.

8- تقديم شهادة معتمدة بالـ"qr code"، من وزارة الصحة بنوع التطعيم الذي حصل عليه.

9- أن تكون الشركة المتقدم إليها هي إحدى الشركات الأعضاء في غرفة شركات السياحة.