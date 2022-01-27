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تطورات جديدة في قضية «سائق التاكسي والطفلة»

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الخميس، 27-01-2022 04:08 م

تقترب قوات الأمن من القبض على سائق التاكسي الذي قام بالتحرش بفتاة مشردة داخل أحد العقارات في الجيزة.
وأوضح مصدر أمنى أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية صاحب السيارة التاكسي الذي كان يقودها المتهم ورصدتها كاميرات المراقبة، مؤكدا أنه جار استدعاء صاحب السيارة لمعرفة ما إذا كان هو المتهم أم أن المتهم هو سائق السيارة فقط، وأوضح المصدر أنه خلال ساعات سوف يتم القبض علي المتهم.
وانتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق تاكسي وهو يتحرش بطفلة، وسط تعليقات غاضبة من رواد السوشيال ميديا، الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع، وقال مصدر إن الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو المنتشر، الذي يبين قيام سائق تاكسي بالتحرش بطفلة علي سلم أحد العقارات، وأنه من خلال فحص الفيديو تم رصد رقم التاكسي وبالكشف عنه في المرور، تبين أن السيارة تتبع وحدة مرور في محافظة الجيزة.
ويوضح مقطع الفيديو نزول طفلة من أحد طوابق أحد العقارات ثم ينزل وراءها شاب كان يتحرش بها، ورصدت الكاميرا خروج الشاب واستقلاله سيارة تاكسي، ورصدت الكاميرات أرقام السيارة.
 

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