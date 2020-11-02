تطورات جديدة في حالة عائض القرني

الإثنين، 02-11-2020
03:45 م
محمد فضل - متابعات
نشرت صحف محلية سعودية، آخر تطورات الوضع الصحي للداعية عائض القرني
بعد إصابته بفيروس كورونا
المستجد، ونقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الحكومية.
ونقلت صحف محلية عن مصادر قولها، إن الحالة الصحية للداعية عائض القرني
في تحسن ملحوظ، وأن حالته أصبحت مستقرة ومطمئنة.
وكانت عائلة الداعية عائض القرني
، قد نفت صحة
الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته ؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
.
وقال جابر القرني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لكل من يسأل عن حالته (عائض القرني
) فقد تواصلت للتو مع ابنه عبدالله، ووضعه مستقر”.