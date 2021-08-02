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تصل لـ 44 درجة.. طقس شديد الحرارة يضرب البلاد والأرصاد تحذر من هذا الفعل

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الإثنين، 02-08-2021 02:06 م

أكدت هيئة الأرصاد الجوية على استمرار الأجواء شديدة الحرارة علي معظم الانحاء لتتراوح علي القاهرة والوجة البحري من 40: 42 درجة .
كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود مزيد من الاحترار علي جنوب الصعيد وهدوء سرعات الرياح علي بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
كما ترتفع درجات الحرارة الصغري ليلا وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
وتشهد البلاد خلال هذا الاسبوع ارتفاع كبير في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجة حرارة القاهرة ما بين ٣٩ :٤٢ درجة وتصل علي جنوب البلاد الي ٤٤ درجة ليسود طقس شديد الحرارة علي كافة الانحاء كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم.
وحذرت الهيئة من عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة والاكثار من شرب السوائل الباردة.
 

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