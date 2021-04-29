تصرف مفاجيء من تركي آل الشيخ بعد إصابة مخرج شهير بالسرطان

الخميس، 29-04-2021
06:01 م
محمد فضل
تفاعل رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ
مع مناشدة المخرج السعودي عامر الحمود
للوقوف مع المخرج عبدالخالق الغانم
، الذي يعاني من مرض سرطان البروستات.
وقال الحمود عبر حسابه في “تويتر”: “صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين الشيخ تركي آل الشيخ
، زميلي وأخي المخرج المبدع عبدالخالق الغانم
والذي شاركني في إخراج طاش ما طاش
هو اليوم بأمس الحاجة لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه”.
بدوره، تفاعل تركي آل الشيخ
مع تغريدة الحمود بقوله: “أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل”.
يذكر أن المخرج عبدالخالق الغانم
، تخرج في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وقام بإخراج العديد من المسلسلات أبرزها طاش ما طاش
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