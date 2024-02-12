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تصرف صادم من مذيع "سي إن إن" على الهواء يضطر الشبكة لقطع البث(فيديو)

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المذيع
الإثنين، 12-02-2024 01:08 م


اضطرت شبكة CNN إلى بث فترة استراحة إعلانية فجأة بعد أن بدأ المذيع الأمريكي "وولف بليتزر" يشعر بالتقيؤ أثناء إجرائه مقابلة مع عضو لجنة الرقابة بالبيت الأبيض جيمي راسكين.
وفي منتصف المقابلة شعر المذيع عليه بعدم الارتياح والاختناق وظهر على وجهه التعب والإرهاق وظل يكافح لإلتقاط أنفاسه لمدة دقيقة كاملة قبل أن تقطع شبكة سي إن إن البث وأنهى الضيف الحلقة بمفرده، وفقا لموقع "ndtv".
وفي هذه المرحلة، صدر من "البالغ من العمر 75 عامًا" أصوات تشبه القيء، لذا قامت شبكة سي إن إن فجأة بتشغيل إعلان تجاري.
وعاد البث في النهاية ولكن مع باولا ريد، كبيرة مراسلي الشؤون القانونية في CNN، وقالت: "وولف اضطر أن يبتعد ولكن سيعود".
وأكدت شبكة سي إن إن أن المذيع لم يكن على ما يرام بنسبة 100٪ أثناء تقديمه الحلقة، ويقوم الآن بإجراء فحوصات طبية".
وقال ولف: "أنا بخير شكرًا سوف أراكم مجددًا قبل دخول غرفة العمليات قريبًا".


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