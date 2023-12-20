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تسللت لغرفتها وشاهدتها بنفسي.. أم تقتل ابنتها بسبب "فيلم إباحي" في دار السلام

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ارشيفية
الأربعاء، 20-12-2023 11:24 ص

 

قرر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامها بقتل ابنتها بسبب مشاهدة الطفلة «أفلاما إباحية»، بمنطقة دار السلام.

وأدلت الأم المتهمة بقتل ابنتها داخل مسكنها بدار السلام، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، في أعقاب سقوطها في قبضة رجال المباحث.

 

وأفادت الأم المتهمة، أمام النيابة، بأن (ابنها الصغير) صاحب الـ9 سنوات أخبرها بأن شقيقته الكبرى تشاهد أفلاما إباحية داخل غرفتها، متابعة: «تسللت إلى غرفة ابنتي وتأكدت من ذلك الكلام».

 

وتابعت: «بعدها شعرت بالغضب من ابنتي وأبرحتها ضربًا وانهلت عليها بسيل من السباب والشتائم»، مضيفة: «أن شقيقها الأصغر أحضر لي سكينًا لتأديبها فقمت بطعنها في ظهرها».

 

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