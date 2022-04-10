تسريب فيديو خطير لاجتماع ثلاثي بين «مرسي وطنطاوي والسيسي»

الأحد، 10-04-2022
10:23 ص
فاجأ مسلسل "الاختيار 3 - القرار"، في الحلقة الثامنة،
المشاهدين بعرض مشهد حقيقي لاجتماع دار بين وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي
، والرئيس
المعزول محمد مرسي.
وتضمَّن التسجيل الخطير ما دار بين الطرفين من أجل ترتيب
الفترة التي تلي إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
.
ويحاول مرسي جعل الاجتماع مع المشير منفرداً إلا أن الأخير
يؤكد أن السيسي
مثل ابنه ووجوده ضروري، وبعدها تعرض مشاهد حقيقية من هذا الاجتماع وحديث
المشير مع مرسى
عن السيسي
، بأنه يستطيع تحمل مسؤولية دولة بكاملها.
حذر طنطاوي
مرسي بأنه إذا حدث وقامت جهة بإضرام النار في
البلد ستقع مصيبة، ويطلب مرسى
من طنطاوي
انعقاد مجلس الشعب، ليرد طنطاوى بالرفض.